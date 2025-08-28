Manduria, coppia di anziani derubata al supermercato: denunciato 57enne della provincia di Brindisi

MANDURIA - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di 57 anni, residente nella provincia di Brindisi, ritenuto responsabile di un furto aggravato avvenuto a Manduria.L’episodio si è verificato nei pressi di un supermercato, dove una coppia di anziani, mentre riponeva la spesa nel bagagliaio della propria utilitaria, è stata derubata di un borsello contenente una somma di denaro significativa. Approfittando delle portiere rimaste aperte, l’uomo si sarebbe introdotto rapidamente nell’abitacolo, impossessandosi del borsello lasciato sul sedile posteriore. Nonostante il tentativo del proprietario di fermarlo, il ladro è riuscito a fuggire raggiungendo un complice che lo attendeva a poca distanza a bordo di un’auto.Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato hanno permesso, grazie anche all’analisi delle immagini di videosorveglianza, di risalire al veicolo utilizzato e successivamente all’identità del presunto autore del colpo. Le ricerche hanno condotto i poliziotti fino alla sua abitazione, dove in una via adiacente è stata rinvenuta l’auto impiegata per la fuga. L’uomo è stato rintracciato in un locale attiguo all’appartamento, accessibile soltanto attraverso una grata in ferro fissata al muro.Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno inoltre recuperato gli indumenti indossati al momento del furto, riconosciuti grazie alle riprese delle telecamere del supermercato.Al termine degli accertamenti, la Polizia ha trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà come presunto responsabile del furto aggravato.