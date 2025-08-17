Manduria in lutto per Pasquale Dinoi: domani i funerali del netturbino travolto a Ferragosto

– Non ci sarà l’autopsia sul corpo di, il 53enne netturbino morto a seguito di un tragico incidente avvenuto la mattina dimentre era in servizio. Ilha infatti disposto soltanto l’, ritenendo sufficienti gli elementi già acquisiti per chiarire le cause del decesso.

La salma è stata così restituita ai familiari, che potranno darle l’ultimo saluto: i funerali si terranno domani, alle ore 17.30, presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Manduria. Per la giornata, il sindaco Gregorio Pecoraro ha proclamato il lutto cittadino, invitando tutta la comunità a unirsi nel ricordo di un uomo conosciuto e stimato per la sua dedizione al lavoro.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito finora, Dinoi stava svolgendo le sue consuete mansioni di raccolta dei rifiuti quando è stato travolto da una moto di grossa cilindrata, guidata da un militare dell’Arma dei Carabinieri. L’impatto è stato violentissimo: l’operatore ecologico è stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse subito critiche. Purtroppo, poche ore dopo, è sopraggiunto il decesso.

La Polizia Stradale ha avviato accertamenti approfonditi per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica. A tal fine sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire dettagli utili per stabilire velocità, traiettorie e tempi di reazione.

Il dolore della comunità

La notizia ha scosso profondamente Manduria, dove Dinoi era molto conosciuto. Colleghi e concittadini lo ricordano come un lavoratore instancabile e una persona di grande umanità. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social, da parte di amici e cittadini che lo hanno voluto omaggiare con pensieri affettuosi.

Il sindaco Pecoraro ha parlato di “una tragedia che colpisce non solo la famiglia, ma l’intera comunità”, sottolineando la necessità di stringersi attorno ai cari del 53enne in un momento così doloroso.

Indagini ancora in corso

Parallelamente al dolore della città, proseguono le verifiche delle autorità per fare piena luce sull’incidente. La procura attende gli esiti degli accertamenti tecnici e dei rilievi effettuati sul luogo dello schianto. Non è escluso che possano emergere ulteriori responsabilità, che verranno valutate nelle prossime settimane.

Intanto, la città si prepara a dare l’ultimo saluto a Pasquale Dinoi: domani pomeriggio, sarà il momento del raccoglimento e della memoria, in una cerimonia che si preannuncia partecipata e commossa.