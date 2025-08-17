Nove bambini in un solo giorno a Galatina: baby boom alla vigilia di Ferragosto
GALATINA – È stato un Ferragosto davvero speciale per l’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. Alla vigilia della festività, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, sono venuti al mondo nove bambini in un solo giorno, un vero record per la struttura sanitaria.
Si tratta di cinque femminucce e quattro maschietti, tutti in buona salute, così come le loro mamme, che hanno affrontato il parto assistite dal personale medico e infermieristico del reparto con grande professionalità. Le famiglie provengono principalmente dalla provincia di Lecce, mentre una mamma è originaria di Ancona, rendendo l’evento ancora più speciale e celebrato anche dagli operatori sanitari presenti.
Un vero e proprio baby boom estivo che ha messo alla prova il personale del reparto, impegnato a garantire la massima assistenza in una giornata particolarmente intensa. Nonostante il carico di lavoro straordinario, l’accoglienza dei neonati e delle mamme è stata gestita con entusiasmo e dedizione, trasformando il Ferragosto in una giornata di gioia condivisa tra famiglie e medici.
Il primato del reparto di Galatina dimostra ancora una volta l’impegno costante del Santa Caterina Novella nella cura e nell’assistenza ostetrica, confermando la qualità dei servizi offerti alle future mamme della provincia di Lecce e delle regioni limitrofe.
Per i genitori e i piccoli nati, la vigilia di Ferragosto rimarrà un giorno indimenticabile, segnato dall’inizio di una nuova vita e da un inizio estivo particolarmente fortunato.