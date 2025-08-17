Nove bambini in un solo giorno a Galatina: baby boom alla vigilia di Ferragosto

– È stato un Ferragosto davvero speciale per l’di Galatina. Alla vigilia della festività, nel reparto di, sono venuti al mondoin un solo giorno, un vero record per la struttura sanitaria.

Si tratta di cinque femminucce e quattro maschietti, tutti in buona salute, così come le loro mamme, che hanno affrontato il parto assistite dal personale medico e infermieristico del reparto con grande professionalità. Le famiglie provengono principalmente dalla provincia di Lecce, mentre una mamma è originaria di Ancona, rendendo l’evento ancora più speciale e celebrato anche dagli operatori sanitari presenti.

Un vero e proprio baby boom estivo che ha messo alla prova il personale del reparto, impegnato a garantire la massima assistenza in una giornata particolarmente intensa. Nonostante il carico di lavoro straordinario, l’accoglienza dei neonati e delle mamme è stata gestita con entusiasmo e dedizione, trasformando il Ferragosto in una giornata di gioia condivisa tra famiglie e medici.

Il primato del reparto di Galatina dimostra ancora una volta l’impegno costante del Santa Caterina Novella nella cura e nell’assistenza ostetrica, confermando la qualità dei servizi offerti alle future mamme della provincia di Lecce e delle regioni limitrofe.

Per i genitori e i piccoli nati, la vigilia di Ferragosto rimarrà un giorno indimenticabile, segnato dall’inizio di una nuova vita e da un inizio estivo particolarmente fortunato.