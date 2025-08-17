Militello in Val di Catania si prepara all’ultimo saluto a Pippo Baudo

– Si terranno, presso il, i funerali di, il grande conduttore televisivo scomparso sabato 16 agosto all’età di

La notizia è stata diffusa dal sindaco di Militello, Giovanni Burtone, che ha espresso il profondo dolore della comunità per la perdita di una delle figure più amate della cultura popolare italiana. “Siamo sempre stati orgogliosi di essere il paese di Pippo Baudo, in questo momento c’è tanta sofferenza”, ha dichiarato il primo cittadino, annunciando contestualmente la proclamazione del lutto cittadino per la giornata delle esequie.

Un legame indissolubile con le sue radici

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Pippo Baudo non ha mai reciso il cordone che lo legava alla sua terra. Pur avendo vissuto gran parte della sua vita tra Roma e Milano, epicentri della televisione italiana, il conduttore ha sempre mantenuto vivo il rapporto con la sua comunità di origine, che lo ha seguito e sostenuto in ogni tappa della sua straordinaria carriera.

Militello si prepara ora ad accogliere familiari, amici, colleghi e una folla di ammiratori che vorranno tributare l’ultimo saluto a un uomo che, con il suo carisma e la sua professionalità, ha segnato oltre sessant’anni di televisione.

Una carriera monumentale

Baudo è stato il volto della TV italiana: dai programmi di intrattenimento come Canzonissima, Fantastico e Domenica In, fino alle 13 conduzioni del Festival di Sanremo, un record assoluto che ne ha consacrato la centralità nella storia dello spettacolo nazionale. La sua capacità di scoprire e lanciare nuovi talenti, il tono rassicurante e il savoir-faire lo hanno reso una presenza familiare nelle case di milioni di italiani.

Oltre all’attività televisiva, Baudo ha avuto esperienze nel mondo della musica, del cinema e del teatro, mantenendo sempre uno stile elegante, ironico e mai sopra le righe.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

Alla notizia della sua scomparsa, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio giunti da colleghi, artisti e istituzioni. Rai, la sua “casa professionale”, ha ricordato in un comunicato il ruolo insostituibile di Baudo nella crescita della televisione pubblica, definendolo “un gigante dell’intrattenimento che ha accompagnato generazioni di italiani”.

L’ultimo abbraccio

Mercoledì 20 agosto sarà dunque una giornata di raccoglimento non solo per Militello, ma per tutto il Paese. La cerimonia funebre al Santuario Madonna della Stella si annuncia molto partecipata: è attesa una grande affluenza di cittadini comuni e personalità del mondo dello spettacolo che hanno condiviso con Baudo momenti indimenticabili della storia della TV.

Il suo nome rimarrà inciso nella memoria collettiva come sinonimo di televisione, eleganza e passione per l’arte dello spettacolo. Militello, con orgoglio e dolore, lo accompagnerà nel suo ultimo viaggio terreno.