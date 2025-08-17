Manfredonia, malore a bordo di una nave mercantile: marittimo trasbordato e ricoverato

MANFREDONIA – Nel tardo pomeriggio del, un marittimo a bordo di una nave mercantile battente bandieraè stato colto da un malore sospetto permentre l’imbarcazione si trovava a circa, diretta da Barletta verso Falconara Marittima.

La richiesta di soccorso, trasmessa via radio sul canale 16, è stata raccolta dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia, che ha coordinato l’intervento con il 6° MRSC di Bari. Sul posto sono state inviate la motovedetta CP 263 e il battello veloce GC 138 per il trasbordo del marittimo, reso complesso dalle condizioni meteomarine avverse.

La nave è stata dirottata verso la rada del porto di Manfredonia, dove, in contatto con i medici del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), è stato disposto l’immediato trasferimento del paziente.

Alle 19:00 circa, il marittimo — un 58enne rumeno, cuoco di bordo — è stato sbarcato e affidato ai sanitari, che lo hanno stabilizzato prima di trasferirlo in ospedale per accertamenti. Al momento, le sue condizioni non sarebbero in pericolo di vita.