Tragedia a bordo: donna muore durante il volo Palermo-New York, atterraggio d’emergenza in Canada

PALERMO - Una donna è morta ieri durante il volodella compagnia. L’aereo è stato costretto a un, sull’isola di(Canada).

Secondo quanto riportato, la donna è stata stroncata da un infarto e per lei non c’è stato nulla da fare. La notizia è stata confermata da diversi utenti della pagina Facebook “Sicilia in Volo”.

L’aereo è rimasto fermo a Gander per oltre un’ora, prima di ripartire verso la sua destinazione finale a New York.