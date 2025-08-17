Tragedia a bordo: donna muore durante il volo Palermo-New York, atterraggio d’emergenza in Canada
PALERMO - Una donna è morta ieri durante il volo Palermo-New York della compagnia Neos. L’aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Gander, sull’isola di Terranova (Canada).
Secondo quanto riportato, la donna è stata stroncata da un infarto e per lei non c’è stato nulla da fare. La notizia è stata confermata da diversi utenti della pagina Facebook “Sicilia in Volo”.
L’aereo è rimasto fermo a Gander per oltre un’ora, prima di ripartire verso la sua destinazione finale a New York.