Margherita di Savoia, fermato un uomo per incendio doloso: quattro auto coinvolte
Le indagini, avviate immediatamente dopo l’accaduto, hanno permesso di ricostruire i fatti grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Dall’analisi dei filmati i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore.
Una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della madre dell’indagato ha portato al rinvenimento di alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli utilizzati durante l’azione criminosa. L’uomo è stato poi rintracciato nell’abitazione della compagna, dove tentava di nascondersi sul balcone per sfuggire alle ricerche.
Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Foggia, il fermato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Foggia. In sede di udienza di convalida, il GIP del Tribunale ha riqualificato il reato in tentato incendio doloso e disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura.
Resta ferma la presunzione di innocenza: la responsabilità dell’uomo potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.