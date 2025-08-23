Paura nella notte a Palagiano: auto si schianta e travolge tre vetture parcheggiate

PALAGIANO – Attimi di paura la scorsa notte, intorno alle tre, nel centro cittadino di Palagiano. Un’auto, dopo aver urtato un veicolo a un incrocio, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro tre vetture parcheggiate: una Citroën, una Renault e una Peugeot.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato la fuoriuscita di olio sull’asfalto, rendendo la carreggiata estremamente pericolosa per gli altri automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Massafra, che hanno eseguito i rilievi e sottoposto il conducente all’alcoltest. L’uomo, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale di Castellaneta: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.