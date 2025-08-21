Matera, ritrovato senza vita un giovane di 25 anni nella Gravina
MATERA – Tragedia nel cuore dei Sassi. Nel pomeriggio di oggi il corpo senza vita di un 25enne materano è stato recuperato su un costone della Gravina, nei pressi di Vico Solitario. A rinvenire il giovane e a procedere alle delicate operazioni di recupero sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con il supporto degli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale e con l’ausilio degli elicotteristi del comando provinciale di Bari.
Le difficoltà operative sono state notevoli a causa della conformazione impervia della zona, che ha reso necessario un intervento tecnico di alta complessità.
Restano ancora ignote le cause del decesso. Sul posto, insieme ai soccorritori, sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto.
Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per fare luce su quanto accaduto e chiarire le circostanze della morte del giovane.
Tags: CRONACA LOCALE Matera