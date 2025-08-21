Matera, ritrovato senza vita un giovane di 25 anni nella Gravina

MATERA – Tragedia nel cuore dei Sassi. Nel pomeriggio di oggi il corpo senza vita di un 25enne materano è stato recuperato su un costone della Gravina, nei pressi di Vico Solitario. A rinvenire il giovane e a procedere alle delicate operazioni di recupero sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con il supporto degli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale e con l’ausilio degli elicotteristi del comando provinciale di Bari.Le difficoltà operative sono state notevoli a causa della conformazione impervia della zona, che ha reso necessario un intervento tecnico di alta complessità.Restano ancora ignote le cause del decesso. Sul posto, insieme ai soccorritori, sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto.Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per fare luce su quanto accaduto e chiarire le circostanze della morte del giovane.