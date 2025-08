Tragico scontro stradale nel Leccese: perde la vita un sottufficiale della Marina

LECCE - È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 6 sulla Strada statale 274, nel territorio di Acquarica-Presicce, nel Leccese.

Lo scontro ha coinvolto una Ford Focus e una Fiat Tipo. A perdere la vita è stato il conducente della Ford, Giovanni Sarinelli, 57 anni, sottufficiale della Marina originario di Castrignano del Capo. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase, è deceduto poco dopo l’arrivo.

Ferito invece il conducente della Fiat Tipo, un maresciallo tirocinante di 22 anni in servizio presso la stazione dei carabinieri di Castrignano, che è stato trasportato sempre all’ospedale di Tricase in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e le operazioni di soccorso.