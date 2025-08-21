Meloni a sorpresa in un allevamento di cani corso a San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO - Visita a sorpresa ieri sera per la premier Giorgia Meloni, che intorno alle 19 si è recata in un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo. Un video diffuso su TikTok la ritrae mentre accarezza con dolcezza un cucciolone di cane corso, razza che la stessa premier ha definito “il cane italiano per eccellenza”.La visita è arrivata dopo circa due ore di viaggio dalla Valle d’Itria, dove Meloni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza. La premier, grande appassionata di cani, ha voluto vedere da vicino gli esemplari allevati, intrattenendosi in un clima cordiale e informale. Al termine della visita ha cenato in masseria con i titolari, prima di rientrare nella struttura segreta dove alloggia.Non ci sono conferme ufficiali sulla location scelta per le vacanze, ma le indiscrezioni parlano di un resort a Locorotondo, con voci che portano in particolare al Leonardo Trulli Resort. L’eventuale scelta, tuttavia, resta top secret: come spesso accade per ospiti politici o personaggi dello spettacolo, la struttura avrebbe sottoscritto un accordo di riservatezza che prevede pesanti penali in caso di violazione.In Puglia con Meloni ci sono la figlia Ginevra, l’ex compagno Andrea Giambruno e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, anch’egli con la famiglia. Le rispettive figlie hanno stretto una forte amicizia e stanno trascorrendo insieme questi giorni di pausa estiva.