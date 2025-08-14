Milano, auto rubata travolge e uccide 71enne: alla guida un tredicenne. Con lui tre amici di 11 e 12 anni

MILANO – Un tragico incidente ha sconvolto via Saponaro, alla periferia sud della città, nella giornata di lunedì. Una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, è stata investita e uccisa da un’auto lanciata ad alta velocità, guidata da un ragazzino di appena 13 anni.Secondo la ricostruzione della Polizia locale, confermata dalle immagini di videosorveglianza, il gruppo – quattro minorenni, tutti italiani di etnia rom – era salito a bordo di una vettura rubata domenica a un turista francese. Dopo aver acquistato delle magliette gialle dei Pokémon in un negozio, i giovanissimi hanno iniziato a sfrecciare per le strade di Milano.Giunti in via Saponaro, il tredicenne alla guida ha perso il controllo dell’auto, travolgendo la donna che camminava sul marciapiede. Il veicolo è poi finito in un’area verde. Nessuno dei ragazzini si è fermato a prestare soccorso: sono scappati in direzioni diverse.Gli agenti li hanno rintracciati poco dopo in un’area occupata da nomadi in via Selvanesco. Con il conducente c’erano due amici di 12 anni e una ragazzina di 11: poco più che bambini, ma protagonisti di una vicenda drammatica.Non essendo imputabili – la legge italiana stabilisce la responsabilità penale solo dai 14 anni – i quattro sono stati identificati e affidati alla Procura dei Minori. I magistrati valuteranno ora caso per caso le misure da adottare: dall’allontanamento dai genitori, ritenuti inadeguati, all’affidamento in comunità in caso di pericolosità sociale.La posizione più grave è quella del tredicenne che era al volante. I ragazzini sono stati individuati anche grazie alle vistose magliette acquistate poco prima, che hanno permesso agli investigatori di risalire al negozio e confermare la loro identità.