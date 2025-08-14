MICHELE MININNI - La Città di Trinitapoli si prepara ad accogliere tre giorni di festa patronale in onore dei santi patroni, la Beata Vergine Maria di Loreto e Santo Stefano Protomartire.

L’evento, che si svolgerà dal 14 al 16 agosto, rappresenta un momento di grande fede e di aggregazione sociale per tutta la comunità locale, un’occasione per riscoprire il senso di letizia cristiana e rafforzare il legame battesimale attraverso l’intercessione dei Santi Patroni.

Quest’anno, la festa avrà un significato speciale, poiché sarà anche l’ultima presenza ufficiale di Don Peppino Pavone come parroco del Santuario Mariano. Dopo tanti anni di servizio e dedizione, Don Peppino, dal 1° settembre, andrà in pensione, e questa sarà quindi una occasione per salutare con affetto e gratitudine un sacerdote che ha accompagnato la comunità in tanti momenti di fede e di festa. Il Delegato Arcivescovile, Mons. Giuseppe Pavone, ha espresso la sua gratitudine al Sindaco Francesco di Feo, al Comitato delle Feste Patronali e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento. La festa sarà un momento di gioia condivisa, di preghiera e di celebrazione, per rafforzare il senso di appartenenza e di fede tra i cittadini.





Ecco il programma dettagliato dei tre giorni:

Domenica 14 Agosto:

Ore 7:00 – Inizio della festa con fuochi pirotecnici e celebrazione della Santa Messa presso il Santuario Mariano.

Ore 9:00 – Concerto bandistico "Città di Trinitapoli" diretto dal Maestro Domenico Virgilio, che si esibirà nelle vie della città.

Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia S. Stefano in onore di Santo Stefano Protomartire.

Ore 20:15 – Processione di Santo Stefano dalla Chiesa Madre al Santuario della B.V.M. di Loreto.

Ore 21:00 – Solenne veglia di preghiera in onore della Madonna, presieduta da Mons. Stefano Sarcina.

Ore 21:30 – Gran concerto bandistico "Città di Trinitapoli" diretto dal Maestro Domenico Virgilio.

Lunedì 15 Agosto:

Ore 7:00 – Risveglio con fuochi pirotecnici.

Ore 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 – Celebrazioni eucaristiche nel Santuario Mariano.

Ore 19:00 – Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth, con la partecipazione dei sacerdoti, delle autorità civili e militari. Il coro polifonico Lauretano eseguirà i canti.

Seguirà la processione dei Santi Patroni, con rientro di Santo Stefano e della Madonna di Loreto, accompagnato da due spettacoli pirotecnici.

Ore 00:30 – Spettacolo pirotecnico finale con due fuochi della Nuova Pirodaunia di Michele Altrui di San Severo.

Martedì 16 Agosto:

Ore 19:00 – Solenne concelebrazione in onore di Santo Stefano Protomartire, presieduta dal Vicario Generale Don Sergio Pellegrini.

Ore 21:00 – Le Vibrazioni in Concerto Live Summer Tour 2025 in Via XX Settembre

Questi tre giorni di festa rappresentano un momento di profonda devozione.