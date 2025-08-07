Miss Summer Salento 2025 incanta Casalabate: moda, bellezza e spettacolo il 13 agosto da Gerry Moda

LECCE - La magia dell’estate salentina si riaccende con una delle tappe più attese del concorso Miss Summer Salento 2025, ideato e organizzato con passione e visione da Marcello Altomare e Niko Fiore. L’appuntamento è fissato per martedì 13 agosto alle ore 21.00 presso Gerry Moda, elegante punto di riferimento per lo stile sul lungomare di Casalabate, con il patrocinio del Comune di Squinzano. Sotto le stelle del Salento, la bellezza incontrerà l’eleganza in una serata dal sapore unico, capace di fondere moda, fascino e talento in un evento che promette emozioni forti e momenti indimenticabili. La passerella di Gerry Moda si trasformerà in un palcoscenico di pura meraviglia, dove le concorrenti si contenderanno il titolo di Miss Summer Salento 2025 "Gerry Moda", prestigiosa fascia che garantirà l’accesso diretto alla finalissima del concorso (in data da definire).A impreziosire ulteriormente la serata, una giuria d’eccezione, composta da volti di alto profilo sarà chiamata a valutare grazia, portamento e carisma delle aspiranti reginette.Le emozioni saranno immortalate dall’obiettivo del talentuoso Giuseppe Bello Roma, fotografo di fama che, con il suo inconfondibile stile, ha ridefinito il concetto stesso di bellezza e raffinatezza visiva. Da anni parte integrante del concorso, le sue immagini sono garanzia di eleganza e intensità espressiva.Quella del 13 agosto non sarà solo una gara, ma una vera celebrazione dell’anima salentina, tra moda, musica, luci e l’incanto del mare. Un’occasione imperdibile per vivere da protagonisti un’estate da sogno.Miss Summer Salento 2025 continua a crescere, affermandosi come uno degli eventi più glamour e coinvolgenti del territorio. E la tappa di Casalabate si preannuncia come un vero e proprio gioiello di stile e spettacolo.