Miss Summer Salento 2025 incanta Casalabate: moda, bellezza e spettacolo il 13 agosto da Gerry Moda
A impreziosire ulteriormente la serata, una giuria d’eccezione, composta da volti di alto profilo sarà chiamata a valutare grazia, portamento e carisma delle aspiranti reginette.
Le emozioni saranno immortalate dall’obiettivo del talentuoso Giuseppe Bello Roma, fotografo di fama che, con il suo inconfondibile stile, ha ridefinito il concetto stesso di bellezza e raffinatezza visiva. Da anni parte integrante del concorso, le sue immagini sono garanzia di eleganza e intensità espressiva.
Quella del 13 agosto non sarà solo una gara, ma una vera celebrazione dell’anima salentina, tra moda, musica, luci e l’incanto del mare. Un’occasione imperdibile per vivere da protagonisti un’estate da sogno.
Miss Summer Salento 2025 continua a crescere, affermandosi come uno degli eventi più glamour e coinvolgenti del territorio. E la tappa di Casalabate si preannuncia come un vero e proprio gioiello di stile e spettacolo.