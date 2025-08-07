Locorotondo, dal 14 al 17 agosto la Festa Patronale di San Rocco: celebrazioni religiose, solidarietà e spettacoli

LOCOROTONDO – È tutto pronto per la 238ª edizione della Festa Patronale di San Rocco, che animerà Locorotondo dal 14 al 17 agosto, in un’edizione che si preannuncia particolarmente sentita, intensa e ricca di significati, tra spiritualità, cultura, solidarietà e spettacolo.Il programma ufficiale sarà presentato sabato 9 agosto alle ore 19, nella Villa comunale. L’edizione 2025 assume un valore simbolico speciale, poiché si celebra nell’Anno Santo dedicato alla Speranza. Momento centrale delle celebrazioni religiose sarà l’apertura del Giubileo cittadino da parte dell’arcivescovo mons. Giovanni Intini, al termine della solenne processione serale del 15 agosto. Il Giubileo accompagnerà tutta la durata della festa.Il “Parco dei bambini di San Rocco per Gaza”: un’iniziativa senza precedentiUna delle novità più significative di questa edizione è la creazione del “Parco dei bambini di San Rocco per Gaza”, un’iniziativa senza precedenti nel panorama delle feste patronali italiane. Piazza Mitrano, dal 14 al 17 agosto, ospiterà un’area dedicata ai più piccoli con gonfiabili, animazione e spettacoli, ma soprattutto con un forte valore simbolico e umanitario.Il Comitato Festa ha voluto affiancare alla celebrazione tradizionale un segnale concreto di solidarietà verso i bambini di Gaza, duramente colpiti dalla crisi umanitaria in corso. Sarà presente anche uno stand di Emergency, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le organizzazioni attive nei territori colpiti. “Non possiamo restare indifferenti – spiegano gli organizzatori –. La Festa deve essere anche un’occasione di compassione e speranza”.Spettacolo, tradizione e grande musicaSul versante civile, l’evento clou sarà, come ogni anno, la spettacolare Sagra Pirotecnica della Valle d’Itria, giunta alla sua 65ª edizione. Tre prestigiose ditte pirotecniche si sfideranno nel cielo di Locorotondo:• L’Artificiosa dei F.lli Di Candia – Sassano (SA) • Pirotecnica F.lli Pannella – Ponte (BN) • Di Matteo Emotion Fireworks – Sant’Antimo (NA)La sagra pirotecnica richiama ogni anno decine di migliaia di appassionati da tutta Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del Mezzogiorno.Ad arricchire l’atmosfera di festa, le luminarie del maestro Gianfranco Paulicelli e le tradizionali bande musicali, che accompagneranno le giornate con marce e sinfonie tipiche della tradizione pugliese.Ferragosto con Renzo Rubino e l’Orchestra GiovanileImperdibile anche il concerto della sera di Ferragosto in Piazza Moro, con il cantautore Renzo Rubino accompagnato dalla Orchestra Giovanile della Valle d’Itria, diretta dal maestro Antonio Palazzo. Lo spettacolo, intitolato “Cosa direbbe Lucio”, sarà un omaggio alla musica e alla poesia di Lucio Dalla, con l’esecuzione dei suoi brani più amati.Verso il riconoscimento culturale regionaleLa Festa Patronale di San Rocco di Locorotondo punta anche al riconoscimento ufficiale: è stata infatti avviata l’istruttoria per l’inserimento nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia, come previsto dalla recente legge regionale sulle feste patronali.“Vogliamo mantenere alto il livello della nostra festa – afferma Ignazio Rosato, vicepresidente e coordinatore del Comitato – nel rispetto della nostra storia, identità e spiritualità. È una delle feste più partecipate e conosciute dell’intero Sud Italia, e merita il giusto riconoscimento”.Tradizione che guarda al futuroLa Festa di San Rocco 2025 si conferma come un evento che unisce passato e presente, capace di guardare al futuro con consapevolezza e apertura, portando la tradizione oltre i confini locali, in un messaggio universale di speranza, condivisione e umanità.