Miss Universe Italy 2025: dal 25 al 31 agosto le finali nazionali a Villa Cafiero

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Si apre ufficialmente lunedì 25 agosto la, un evento atteso che porterà nella splendida cornice di, una storica tenuta ottocentesca immersa in un parco secolare, 60 giovani provenienti da ogni regione d’Italia. Qui, tra le varie sfide e competizioni, saranno selezionate le finaliste che si contenderanno la corona e il diritto di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di, in programma a novembre in Thailandia.

Quartier generale e ospitalità

Tutta l’organizzazione, le concorrenti e gli ospiti saranno accolti presso il Grieco Hotel Business & Spa di Cerignola, quartier generale dell’evento, dove soggiorneranno per tutta la durata delle finali. La struttura offrirà servizi dedicati, garantendo agli ospiti comfort e una base operativa ideale per affrontare le giornate ricche di appuntamenti e prove.

Programma ufficiale delle giornate

Lunedì 25 agosto si inaugurerà l’evento con la Cena di Gala nel parco naturale di Villa Cafiero, momento in cui saranno presentate ufficialmente le 60 semifinaliste nazionali. Martedì 26 agosto sarà dedicato alla commissione preliminare, mentre mercoledì 27 sono previsti gli shooting fotografici delle partecipanti.

Giovedì 28 agosto le concorrenti sfileranno durante l’Evening Gown Competition, un elegante défilé in abito da sera. Venerdì 29 sarà il turno della Swimsuit Competition, mentre sabato 30 le miss sosterranno l’Interview, il colloquio individuale con la commissione che completa la Preliminary Competition.

Domenica 31 agosto si terrà la finale nazionale, momento culminante della manifestazione, sempre a Villa Cafiero, dove verranno proclamate le vincitrici.

Serata finale e ospiti speciali

La finale sarà condotta da Samuel Peron, noto al grande pubblico per la partecipazione al programma Ballando con le Stelle su Rai 1, artista poliedrico tra danza, recitazione e conduzione. La serata vedrà la partecipazione di ospiti straordinari come Silvia Mezzanotte, celebre interprete musicale, e il soprano internazionale Carly Paoli, apprezzata per duetti con artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli, Josè Carreras e Rod Stewart, definita da Papa Francesco “la voce di un angelo”.

La giuria e le competizioni

La commissione giudicatrice sarà composta da volti noti del mondo della moda e dello spettacolo: Virginia Stablum, Miss Universe Italy 2022, Alba Vejseli, nota per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 8, Viviana Vizzini, Miss Universe Italy 2020, lo stilista ufficiale del concorso Erasmo Fiorentino e Pablo, Art Director di Gil Cagnè.

Le concorrenti si sfideranno in tre principali eventi preliminari:

Swimsuit Competition, sfilata in costume da bagno;

Evening Gown Competition, sfilata in abito da sera;

Interview, colloquio con la commissione.