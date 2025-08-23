Miss Universe Italy 2025: dal 25 al 31 agosto le finali nazionali a Villa Cafiero
SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Si apre ufficialmente lunedì 25 agosto la Finale Nazionale di Miss Universe Italy 2025, un evento atteso che porterà nella splendida cornice di Villa Cafiero, una storica tenuta ottocentesca immersa in un parco secolare, 60 giovani provenienti da ogni regione d’Italia. Qui, tra le varie sfide e competizioni, saranno selezionate le finaliste che si contenderanno la corona e il diritto di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss Universe, in programma a novembre in Thailandia.
Quartier generale e ospitalità
Tutta l’organizzazione, le concorrenti e gli ospiti saranno accolti presso il Grieco Hotel Business & Spa di Cerignola, quartier generale dell’evento, dove soggiorneranno per tutta la durata delle finali. La struttura offrirà servizi dedicati, garantendo agli ospiti comfort e una base operativa ideale per affrontare le giornate ricche di appuntamenti e prove.
Programma ufficiale delle giornate
Lunedì 25 agosto si inaugurerà l’evento con la Cena di Gala nel parco naturale di Villa Cafiero, momento in cui saranno presentate ufficialmente le 60 semifinaliste nazionali. Martedì 26 agosto sarà dedicato alla commissione preliminare, mentre mercoledì 27 sono previsti gli shooting fotografici delle partecipanti.
Giovedì 28 agosto le concorrenti sfileranno durante l’Evening Gown Competition, un elegante défilé in abito da sera. Venerdì 29 sarà il turno della Swimsuit Competition, mentre sabato 30 le miss sosterranno l’Interview, il colloquio individuale con la commissione che completa la Preliminary Competition.
Domenica 31 agosto si terrà la finale nazionale, momento culminante della manifestazione, sempre a Villa Cafiero, dove verranno proclamate le vincitrici.
Serata finale e ospiti speciali
La finale sarà condotta da Samuel Peron, noto al grande pubblico per la partecipazione al programma Ballando con le Stelle su Rai 1, artista poliedrico tra danza, recitazione e conduzione. La serata vedrà la partecipazione di ospiti straordinari come Silvia Mezzanotte, celebre interprete musicale, e il soprano internazionale Carly Paoli, apprezzata per duetti con artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli, Josè Carreras e Rod Stewart, definita da Papa Francesco “la voce di un angelo”.
La giuria e le competizioni
La commissione giudicatrice sarà composta da volti noti del mondo della moda e dello spettacolo: Virginia Stablum, Miss Universe Italy 2022, Alba Vejseli, nota per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 8, Viviana Vizzini, Miss Universe Italy 2020, lo stilista ufficiale del concorso Erasmo Fiorentino e Pablo, Art Director di Gil Cagnè.
Le concorrenti si sfideranno in tre principali eventi preliminari:
- Swimsuit Competition, sfilata in costume da bagno;
- Evening Gown Competition, sfilata in abito da sera;
- Interview, colloquio con la commissione.
Un evento tra bellezza, eleganza e spettacolo
La Finale Nazionale di Miss Universe Italy 2025 conferma ancora una volta l’attenzione verso la bellezza, il talento e la personalità delle giovani concorrenti italiane, offrendo al pubblico un mix di glamour, eleganza e spettacolo, all’interno di una location storica e suggestiva. Villa Cafiero e San Ferdinando di Puglia diventano così il cuore pulsante di un evento che unisce moda, intrattenimento e prestigio internazionale.