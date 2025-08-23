Corato, arrestata donna per incendio e tentata estorsione ai danni della sorella

CORATO – Vecchi dissapori familiari legati a un terreno ereditato dal padre hanno portato una donna di 43 anni a compiere atti intimidatori e molesti nei confronti della sorella. La vicenda si è conclusa con l’arresto della donna da parte dei, accusata di

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 43enne avrebbe cercato di ottenere 200 euro al mese dalla sorella come presunta ricompensa per il terreno che il padre, morto circa vent’anni fa, non le aveva lasciato. La situazione è degenerata fino a episodi di vera e propria intimidazione: la donna avrebbe infatti danneggiato l’auto della sorella dandole fuoco e inviato continui messaggi ingiuriosi, nonostante fosse già sottoposta a obbligo di soggiorno.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di raccogliere prove sufficienti per procedere all’arresto, sottolineando come i conflitti ereditari possano degenerare in veri e propri reati, mettendo a rischio la sicurezza e la tranquillità dei membri della famiglia.