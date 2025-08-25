Mola di Bari, a Palazzo Pesce un mese di grandi eventi tra musica d’autore, jazz e opera

MOLA DI BARI – La corte all’aperto disi prepara a ospitare un ricco calendario di appuntamenti che, in collaborazione con il, porteranno sul palco omaggi ai grandi cantautori italiani e internazionali, musica da film, jazz contaminato e persino l’opera buffa di Donizetti.

Si parte mercoledì 27 agosto alle 21.00 con La sera dei miracoli. Omaggio a Lucio Dalla, che vedrà protagonisti Piero Rinaldi alla voce, Gianni Binetti al sax e Lonardo Torres alle tastiere, per un viaggio tra le canzoni immortali del cantautore bolognese, da Anna e Marco a Futura.

Venerdì 29 agosto alle 21.00 sarà la volta di Morricone e Rota: la musica oltre le immagini, con Alberto Di Leone alla tromba, Antonio Leviero al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso e Vito Tenzone alla batteria. Un concerto che omaggia due giganti della musica da film italiana, reinterpretati con arrangiamenti originali e improvvisazioni jazzistiche.

Sabato 30 agosto alle 21.00 il palco di Palazzo Pesce ospiterà Come Away With Me – Norah Jones Project 4et, con Maria Luisa Mauro alla voce e chitarra, Alessandro Binetti al pianoforte, Gianpaolo Chiarella al contrabbasso e Nico Colonna alla batteria, in un omaggio alle sonorità uniche della cantautrice americana.

Il mese di settembre si aprirà mercoledì 10 alle 21.00 con Il raggiro di Don Pasquale, ideato da Maria Grazia Pani e diretto da Domenico Colaianni, che cura anche la regia e figura tra gli interpreti insieme al soprano Paola Leoci, al baritono Carlo Sgura e al tenore Gaoxu Peng, con Angela Zaccaria al pianoforte. Una versione semiscenica dell’opera buffa di Donizetti che mescola parti recitate e cantate.

Giovedì 11 settembre alle 21.00 toccherà a Dario Maltese canta De André, con Dario Maltese alla voce, accompagnato da Walter Di Serio alle chitarre e Lorenzo D’Urso alla tastiera, per un concerto che predilige le perle meno conosciute del repertorio di Fabrizio De André.

Infine, venerdì 19 settembre alle 21.00, il cartellone si chiuderà con Treni a vapore. Musiche di De Gregori e Dalla, che vedrà esibirsi il Max Monno Quartet, composto da Max Monno alle chitarre, Serena Fortebraccio alla voce, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio delle Foglie alla batteria, in un intreccio tra canzone d’autore e jazz, tra melodia, improvvisazione e memoria collettiva.

Dalla musica d’autore italiana alla vocalità internazionale, dalle colonne sonore al teatro musicale, il cartellone di Palazzo Pesce si conferma tra i più raffinati della Puglia, capace di unire cultura, spettacolo e qualità artistica in un contesto suggestivo.