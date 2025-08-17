Monopoli, accoltellamento al luna park durante i festeggiamenti per la Madonna della Madia: 32enne in codice rosso

MONOPOLI – Attimi di paura ieri sera al luna park di Monopoli, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Madia. Un banale litigio tra alcuni giovani si è trasformato in un episodio di violenza: un 32enne di nazionalità moldava è stato colpito con un coltello ed è rimasto gravemente ferito.

L’uomo, raggiunto da un fendente, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Le sue condizioni restano sotto stretta osservazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il presunto aggressore sarebbe un giovane del posto. Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monopoli, che hanno raccolto le testimonianze di presenti e gestori della giostra dove è avvenuto il fatto. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e risalire con certezza alle responsabilità.