Montecorvino Rovella, donna trovata morta in casa: si indaga per femminicidio. Fermato il compagno

MONTECORVINO ROVELLA – Si sarebbe consumato questa mattina l’ennesimo femminicidio. Tina Sgarbini, 47 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in località Votraci. Il corpo della donna, riverso sul pavimento, presentava segni compatibili con uno strangolamento.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che già nel pomeriggio hanno rintracciato il compagno della vittima, Christian Persico, 36 anni, inizialmente irreperibile. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. A lanciare l’allarme erano stati i familiari dell’uomo, preoccupati per l’assenza di contatti con la coppia.

Secondo quanto trapelato, a insospettire i parenti sarebbe stato un biglietto lasciato da Persico nell’abitazione dei genitori, in cui avrebbe scritto: “Ho fatto una cavolata”. Dopo il ritrovamento del messaggio, i familiari hanno allertato i carabinieri, che poco dopo hanno scoperto il corpo della donna. L’uomo è stato individuato in serata ancora nel territorio di Montecorvino Rovella.

La comunità è sotto choc. «Se fosse confermato il femminicidio – ha dichiarato il sindaco Martino D’Onofrio – condanniamo con fermezza questo gesto brutale. Siamo vicini alla famiglia di Tina, una donna conosciuta e benvoluta da tutti».

Tina Sgarbini, che in paese tutti chiamavano “Assunta”, era madre di tre figli, tra cui un ragazzo di 24 anni avuto da una precedente relazione. «Non ci sono mai giunte segnalazioni di problematiche nella coppia – ha aggiunto il primo cittadino –. La nostra comunità è frastornata da quanto accaduto».