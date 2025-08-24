Lecce, ufficiale l’acquisto di Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf

- Il Lecce ha annunciato l’arrivo del difensore tedesco, prelevato a titolo definitivo dalper una cifra di. Il calciatore ha firmato un contratto fino al, con opzione di rinnovo fino al 2030.

Nella scorsa stagione, conclusasi il 25 maggio, Siebert ha collezionato 3 presenze in 2. Bundesliga con il Fortuna Düsseldorf. In giallorosso vestirà la maglia numero 5.

Il centrale tedesco, classe 2002, è cresciuto nel vivaio del Fortuna, con esperienze anche nel Viktoria Colonia, oltre a numerosi anni tra Under 17 e Under 19 del club renano. A livello internazionale, ha indossato la maglia della Germania Under 21 per 8 gare da titolare, oltre a un’apparizione con l’Under 18.

Il suo debutto con il Lecce potrebbe arrivare già venerdì 29 agosto, nella sfida casalinga contro il Milan, valida per la seconda giornata di Serie A allo stadio “Via del Mare” (calcio d’inizio ore 20:45).