Morte di Simona Cinà: confermato l’annegamento, ma restano dubbi sull’orario del decesso
La tragedia durante una festa di laurea
La vicenda si è consumata nella notte tra l’1 e il 2 agosto, durante una festa di laurea a cui partecipavano circa 80 giovani, ospitati in una villa affittata per l’occasione. Simona, studentessa di Scienze Motorie e atleta dell’ACDS Capacense, era arrivata alla festa con amici, condividendo sorrisi e video sui social poco prima della tragedia.
Secondo le testimonianze, il corpo della ragazza è stato trovato vicino alla piscina intorno alle 4:00 del mattino. Tuttavia, un messaggio inviato al telefono della madre alle 4:50, da parte di un ragazzo presente alla festa, ha destato preoccupazione:
“Simona sta male, venite subito”.
I genitori si sono precipitati sul posto, ma per la figlia non c’era più nulla da fare. Il corpo giaceva vicino alla piscina, con evidenti segni di tentativi di rianimazione.
I risultati dell’autopsia
L’esame autoptico, condotto il 7 agosto, ha confermato la presenza di acqua nei polmoni, chiarendo che la causa della morte è effettivamente l’annegamento. Tuttavia, non è stato possibile determinare con precisione l’orario del decesso, nodo centrale per le indagini in corso.
Gli investigatori stanno ora incrociando i dati medico-legali con le dichiarazioni dei presenti e i materiali raccolti sui dispositivi elettronici (messaggi, video, chiamate), per verificare se la cronologia degli eventi fornita sia attendibile.
Un silenzio che pesa
Un dettaglio chiave emerge dalle comunicazioni: l’ultimo messaggio inviato da Simona alla madre risale all’1:00 di notte. Poi, un lungo silenzio fino a quell’unico messaggio delle 4:50, inviato da un altro ragazzo. Cosa sia accaduto in quelle ore è ancora oggetto di indagine. Le autorità non escludono alcuna ipotesi: si cerca di chiarire se l’annegamento sia stato un tragico incidente, una caduta accidentale, o se ci siano responsabilità da parte di terzi.
Indagini in corso
La Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo. Le prossime ore saranno decisive per chiarire i punti oscuri di questa vicenda che ha scosso la comunità locale e il mondo dello sport giovanile. La famiglia Cinà, distrutta dal dolore, chiede verità e rispetto per la memoria della figlia.
“Vogliamo solo sapere cosa è successo a nostra figlia. La verità, tutta la verità”, avrebbe dichiarato il padre in un breve commento.
