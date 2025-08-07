Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse: il MediTa Festival cala il suo tris d’assi

TARANTO – Tre nomi, tre stili, un unico palcoscenico: Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse sono i protagonisti della sesta edizione del MediTa Festival, il grande evento pop-sinfonico del Mediterraneo in programma da giovedì 4 a sabato 6 settembre all’Oasi dei Battendieri, suggestiva cornice tarantina immersa nella natura.Organizzato dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, Puglia Culture, il Ministero della Cultura (MIC), e con il sostegno di importanti realtà locali come BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living, il festival si consolida come un appuntamento di riferimento per la cultura musicale del Sud Italia. Direzione artistica a cura del Maestro Piero Romano.Presentazione ufficiale in Città VecchiaLa presentazione del programma si è svolta questa mattina, giovedì 7 agosto, sotto la storica Pensilina Liberty di via Cariati, nei pressi di piazza Fontana. Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle imprese che sostengono il progetto, oltre al direttore artistico Piero Romano.«Festival pop e sinfonico: due generi che si fondono e diventano MediTa – ha dichiarato Romano – mi piace pensare al festival come a una ventata di ottimismo e positività per la nostra città. Pelù era un desiderio che coltivavamo da tempo, Serena Rossi interpreterà una melodia celebre in tutto il mondo, mentre Alex Wyse, dopo Sanremo e il successo al Museo Archeologico di Taranto, porterà freschezza e talento».Le voci delle istituzioniIl sindaco Piero Bitetti, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, ha fatto giungere un messaggio in cui ha definito il MediTa Festival:“Un’occasione per raccontare Taranto come luogo di dialogo e contaminazione culturale. Il Mediterraneo non è solo uno spazio geografico, ma un’idea di comunità aperta e solidale”.Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo, ha evidenziato:“Il MediTa accresce il valore turistico e culturale di Taranto. Stagione dopo stagione, questa città si conferma tra le mete più attrattive del Sud”.Per l’On. Dario Iaia (FdI):“La ICO Magna Grecia è un’eccellenza. Dobbiamo valorizzare ciò che di bello offre Taranto: cultura, imprese, talenti”.Infine, Mattia Giorno, vicesindaco di Taranto:“Il MediTa è ormai un simbolo della nostra estate. Ricordo le grandi edizioni con Mahmood, Cocciante, Achille Lauro, Arisa e Ron. Taranto cresce anche grazie a eventi come questo”.I protagonisti• Giovedì 4 settembre: Piero Pelù Una leggenda del rock italiano, fondatore dei Litfiba, con una carriera solista di grande impatto.• Venerdì 5 settembre: Serena Rossi Attrice e cantante di enorme versatilità, nota al grande pubblico per le sue interpretazioni sul piccolo schermo e per le sue doti canore.• Sabato 6 settembre: Alex Wyse Giovane talento rivelazione del Festival di Sanremo, reduce dal successo tarantino con “Musica Fluida”.Biglietti e infoBiglietti disponibili su Vivaticket.Prezzi (esclusa prevendita):• Piero Pelù (4 settembre): Poltronissima €45, Poltrona €35, Platea €25• Serena Rossi (5 settembre): Poltronissima €45, Poltrona €35, Platea €25• Alex Wyse (6 settembre): Poltronissima €20, Poltrona €15, Platea €10📍 Info point: ICO Magna Grecia – Via CiroGiovinazzi 28, Taranto 📞 Telefono: 392.9199935🌐 Sito web: www.orchestramagnagrecia.it📱 Social: Facebook e InstagramUfficio stampa: Claudio Frascella – 338.2591830