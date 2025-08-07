Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse: il MediTa Festival cala il suo tris d’assi
TARANTO – Tre nomi, tre stili, un unico palcoscenico: Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse sono i protagonisti della sesta edizione del MediTa Festival, il grande evento pop-sinfonico del Mediterraneo in programma da giovedì 4 a sabato 6 settembre all’Oasi dei Battendieri, suggestiva cornice tarantina immersa nella natura.
Organizzato dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, Puglia Culture, il Ministero della Cultura (MIC), e con il sostegno di importanti realtà locali come BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living, il festival si consolida come un appuntamento di riferimento per la cultura musicale del Sud Italia. Direzione artistica a cura del Maestro Piero Romano.
Presentazione ufficiale in Città Vecchia
La presentazione del programma si è svolta questa mattina, giovedì 7 agosto, sotto la storica Pensilina Liberty di via Cariati, nei pressi di piazza Fontana. Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle imprese che sostengono il progetto, oltre al direttore artistico Piero Romano.
«Festival pop e sinfonico: due generi che si fondono e diventano MediTa – ha dichiarato Romano – mi piace pensare al festival come a una ventata di ottimismo e positività per la nostra città. Pelù era un desiderio che coltivavamo da tempo, Serena Rossi interpreterà una melodia celebre in tutto il mondo, mentre Alex Wyse, dopo Sanremo e il successo al Museo Archeologico di Taranto, porterà freschezza e talento».
Le voci delle istituzioni
Il sindaco Piero Bitetti, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, ha fatto giungere un messaggio in cui ha definito il MediTa Festival:
“Un’occasione per raccontare Taranto come luogo di dialogo e contaminazione culturale. Il Mediterraneo non è solo uno spazio geografico, ma un’idea di comunità aperta e solidale”.
Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo, ha evidenziato:
“Il MediTa accresce il valore turistico e culturale di Taranto. Stagione dopo stagione, questa città si conferma tra le mete più attrattive del Sud”.
Per l’On. Dario Iaia (FdI):
“La ICO Magna Grecia è un’eccellenza. Dobbiamo valorizzare ciò che di bello offre Taranto: cultura, imprese, talenti”.
Infine, Mattia Giorno, vicesindaco di Taranto:
“Il MediTa è ormai un simbolo della nostra estate. Ricordo le grandi edizioni con Mahmood, Cocciante, Achille Lauro, Arisa e Ron. Taranto cresce anche grazie a eventi come questo”.
I protagonisti
• Giovedì 4 settembre: Piero Pelù Una leggenda del rock italiano, fondatore dei Litfiba, con una carriera solista di grande impatto.
• Venerdì 5 settembre: Serena Rossi Attrice e cantante di enorme versatilità, nota al grande pubblico per le sue interpretazioni sul piccolo schermo e per le sue doti canore.
• Sabato 6 settembre: Alex Wyse Giovane talento rivelazione del Festival di Sanremo, reduce dal successo tarantino con “Musica Fluida”.
Biglietti e info
Biglietti disponibili su Vivaticket.
Prezzi (esclusa prevendita):
• Piero Pelù (4 settembre): Poltronissima €45, Poltrona €35, Platea €25
• Serena Rossi (5 settembre): Poltronissima €45, Poltrona €35, Platea €25
• Alex Wyse (6 settembre): Poltronissima €20, Poltrona €15, Platea €10
📍 Info point: ICO Magna Grecia – Via Ciro
Giovinazzi 28, Taranto 📞 Telefono: 392.9199935
🌐 Sito web: www.orchestramagnagrecia.it
📱 Social: Facebook e Instagram
Ufficio stampa: Claudio Frascella – 338.2591830
