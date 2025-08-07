Ostuni: installato un nuovo defibrillatore semiautomatico su Corso Mazzini nei pressi di Piazza della Libertà e via Cattedrale



OSTUNI (BR) - È stato installato in questi giorni un nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) su Corso Mazzini, nei pressi di Piazza della Libertà e via Cattedrale, in una posizione centrale e ad alta frequentazione sia da parte di cittadini che di turisti. - È stato installato in questi giorni un nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) su Corso Mazzini, nei pressi di Piazza della Libertà e via Cattedrale, in una posizione centrale e ad alta frequentazione sia da parte di cittadini che di turisti.





L’intervento, promosso dall’Amministrazione comunale attraverso il settore Protezione Civile, si inserisce in un più ampio piano di installazione e potenziamento dei presidi salvavita sul territorio comunale.





"Da oggi in Piazza della Libertà è attivo un nuovo defibrillatore semiautomatico a disposizione della cittadinanza. Un presidio salvavita fondamentale, che può fare davvero la differenza in situazioni di emergenza – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Angelo Brescia –. L’installazione è stata curata dall’Assessorato alla Protezione Civile nell’ambito di un percorso di rafforzamento della rete di sicurezza e prevenzione sul territorio. Con questo nuovo defibrillatore vogliamo continuare a investire in prevenzione e sicurezza: l’accesso tempestivo a un DAE può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza cardiaca. Il nostro obiettivo è quello di creare una rete sempre più capillare di dispositivi salvavita, in modo da rendere Ostuni una città realmente cardio-protetta. Questo è un gesto di responsabilità verso la nostra comunità e i tanti visitatori che ogni giorno animano il centro storico. Un ringraziamento va anche al gruppo consiliare di Forza Italia, che ha contribuito a sollecitare questo intervento con spirito costruttivo e attenzione al bene comune. Proseguiamo con determinazione nel nostro impegno per una città più sicura, concreta e vicina ai cittadini".



