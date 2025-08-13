Nardò: arrestato 24enne algerino per tentata rapina in un supermercato

NARDO' - Momenti di panico nella serata di lunedì 11 agosto a Nardò, dove la Polizia ha arrestato in flagrante un uomo di 24 anni, algerino e irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di tentata rapina.L’episodio è avvenuto intorno alle 19:00, durante un servizio di pattugliamento volto alla prevenzione dei reati e al controllo delle attività commerciali in chiusura. Nei pressi di un supermercato, alcuni cittadini hanno chiesto aiuto agli agenti, segnalando la presenza di un uomo che stava distruggendo arredi e prodotti, aggredendo con una bottiglia i dipendenti e tentando la fuga.Poco prima, il giovane era stato fermato dalla vigilanza interna, poiché sorpreso con uno zaino gonfio. Alla richiesta di controllo, aveva restituito spontaneamente alcune bottiglie di birra, allontanandosi. Mezz’ora dopo, il vigilante lo ha nuovamente notato all’interno del supermercato, sempre con lo zaino pieno. Al suo interno sono stati trovati diversi generi alimentari, tra cui birra e formaggio, per un valore di oltre 60 euro.Alla richiesta di restituzione, il 24enne ha reagito con violenza, spintonando la guardia giurata e tentando la fuga. Gli agenti del Commissariato di Nardò, dopo aver fatto evacuare i clienti per garantire la sicurezza, sono intervenuti bloccando il soggetto, che urlava frasi incomprensibili e minacciava di colpire, muovendosi su un pavimento cosparso di birra e vetri rotti.L’uomo è stato immobilizzato e condotto sull’auto di servizio. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, è stato trasferito alla casa circondariale di Borgo San Nicola.