Gallipoli, Parco Gondar, ciclone urban con Baby Gang & Emis Killa nella notte di Ferragosto per il 'Vibras Festival'



GALLIPOLI (LE) - Saranno Baby Gang ed Emis Killa i protagonisti della notte di Ferragosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli, ospiti del Vibras festival in un DJ set carico di energia e pronto a fondere rime taglienti, bassi potenti e atmosfere esplosive.





Per Baby Gang (Zaccaria Mouhib), uno dei nomi più discussi e seguiti dell’urban italiano, il live di Gallipoli sarà l’unica tappa del suo tour estivo nel Sud Italia. Artista capace di trasformare vita di strada e esperienze personali in racconti musicali crudi e diretti, Baby Gang unisce influenze rap internazionali alla sua identità personale, conquistando un pubblico trasversale. Fin dal debutto nel 2018 ha saputo catalizzare l’attenzione dei media e della scena grazie a brani manifesto che raccontano periferie, conflitti e riscatto sociale. Un rap vissuto, autentico e profondamente legato alle sue radici.





A dividere il palco, Emis Killa, pilastro del rap italiano, da anni protagonista assoluto della scena. Dalle battle freestyle allo storico muretto di San Babila fino ai palchi più importanti, Emis ha saputo rinnovarsi senza perdere il legame con le origini. Dal successo di L’erba cattiva nel 2012 alla maturità autorale come Terza Stagione e Effetto Notte, Emis ha costruito un percorso capace di unire tecnica, storytelling e sensibilità melodica. La sua scrittura alterna rime taglienti e introspezione. Il 2025 lo ha già visto tornare con l’album Demoni e il singolo In auto alle 6:00 con Lazza (prod. Takagi & Ketra), confermando la sua versatilità e intensità artistica.





Raffo Parco Gondar è più di una venue: è una cittadella estiva che unisce grandi spazi verdi, arte, sport, tattoo, street food e aree relax per un’esperienza a 360°. Ogni evento diventa un viaggio, ogni angolo offre emozioni, e la musica si fonde con cultura e intrattenimento in un’atmosfera unica. La programmazione del Gondar prosegue con:





15 agosto - FANTASM – Klofama - Daisy Guglielmi - Ankkh

16 agosto – LUCHÈ - Tetrixx

18 agosto - KAWABONGA XXL Extreme

20 agosto - LA NOTTE DEI FORMAT: LA VITA A 30 ANNI – WELOVE 2000 – SPAGHETTI POP

22 agosto – CHARLY BLACK – Tetrixx – DJ Poison

24 agosto - CLOSING PARTY

30/31 agosto - APULIA SPORT CONVENTION





Main Partner Regione Puglia e Pugliapromozione; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermeister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor. Grazie a BUSFORFUN è possibile raggiungere il Gondar con bus comodi e sicuri.





Biglietti disponibili su Vivaticket insieme alle Fan T-Shirt ufficiali.





INFO & BIGLIETTI



