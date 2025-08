Ritrovato senza vita Francesco Monda: il 78enne disperso in mare a Torre Pali

LECCE - Dopo due giorni di intense ricerche, si è conclusa tragicamente la vicenda di Francesco Monda, il turista 78enne originario di Marigliano (Napoli), scomparso mercoledì 30 luglio nelle acque di Torre Pali, marina di Salve. Il suo corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio di venerdì 1° agosto, in mare aperto, a circa due miglia nautiche da Posto Rosso, località balneare frazione di Alliste, al confine con Torre San Giovanni.A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni pescatori, che hanno immediatamente avvertito la Guardia Costiera. Le motovedette partite dalla Capitaneria di porto di Gallipoli e dagli uffici marittimi locali si sono attivate in modo tempestivo per procedere al recupero del corpo. Il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari è avvenuto al porto di Torre San Giovanni, marina di Ugento.Francesco Monda era in vacanza con la sua famiglia a Torre Pali, dove da anni possedeva una casa per trascorrere l’estate. La mattina del 30 luglio, come era solito fare, si era immerso in acqua per una nuotata intorno alle 9. Ma in quella giornata le correnti si sono rivelate particolarmente forti, e l’uomo sarebbe stato trascinato al largo, senza possibilità di tornare a riva o chiedere aiuto.L’allarme era stato lanciato dalla figlia mezz’ora dopo, intorno alle 9.30, non vedendolo più tornare. Immediato l’intervento dei soccorsi: sommozzatori dei vigili del fuoco, motovedette, agenti della polizia locale, volontari e un elicottero partito da Bari hanno scandagliato per ore ogni tratto di mare e di costa, purtroppo senza esito.La tragica fine di Francesco Monda ha gettato nello sconforto la comunità locale e i tanti turisti presenti nella zona. Una vacanza, quella della famiglia Monda, trasformata in tragedia nel giro di pochi attimi.