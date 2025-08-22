Noci, ottantenne travolta sulle strisce: è in condizioni critiche

NOCI – Momenti drammatici due giorni fa a Noci, dove una donna di 80 anni è stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida dell’auto che l’ha investita una coppia di turisti.L’anziana ha riportato fratture gravissime ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, dove attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono definite critiche e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre la comunità di Noci segue con apprensione l’evolversi della situazione clinica della donna.