Noci, ottantenne travolta sulle strisce: è in condizioni critiche
L’anziana ha riportato fratture gravissime ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, dove attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono definite critiche e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.
Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre la comunità di Noci segue con apprensione l’evolversi della situazione clinica della donna.
Tags: CRONACA LOCALE