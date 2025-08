Notte della Taranta 2025: Ermal Meta per la prima volta sul palco di Melpignano

ph_Angelo Trani

MELPIGNANO – Per la prima volta sul palco dellasarà ospite del Concertone in programma sabatoa Melpignano. Il cantautore interpreterà, antico canto d’amore in lingua arbëreshe, e, tratto dal suo ultimo album Buona Fortuna.

Sul palco con l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, diretta dal Maestro concertatore David Krakauer, Meta porterà una rilettura emotiva e personale di Lule Lule, brano che rievoca le sue radici albanesi e celebra le minoranze linguistiche storiche in Puglia.

Reduce dal Concerto del Primo Maggio a Roma, dalla pubblicazione del nuovo romanzo Le camelie invernali (La Nave di Teseo) e dal singolo Ferma gli orologi, Ermal Meta è attualmente impegnato con il suo tour estivo “Live 2025” che sta toccando le principali piazze italiane.

Sul palco del Concertone anche TÄRA e il Canzoniere Grecanico Salentino. La Notte della Taranta si conferma così un crocevia tra tradizione e contemporaneità, dando voce a identità culturali profonde e multiformi.