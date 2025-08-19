Nuova illuminazione e manutenzione in città: luci rinnovate a Torre a Mare e interventi in corso De Tullio

BARI - L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi annuncia che proseguono i lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati o malfunzionanti in diverse zone della città.

Nelle scorse ore si è concluso l’intervento straordinario nella piazza della Torre a Torre a Mare, dove sono state sostituite dieci lampade da 150 watt, cinque alimentatori dello stesso wattaggio e quattro accenditori, oltre alla rimozione di un’armatura fatiscente. In corso De Tullio, invece, i lavori hanno interessato i corpi illuminanti dall’altezza del porto fino a via Brigata Regina, compreso il perimetro dell’area parcheggio: nel complesso sono state sostituite venticinque lampade, quattro alimentatori, dieci fusibili e sette accenditori.

“Nonostante la pausa estiva dei grandi cantieri imposta dalla necessaria pausa ferragostana di imprese e fornitori, i lavori in città non si fermano”, spiega l’assessore Scaramuzzi. “Stiamo approfittando di questo periodo, caratterizzato da ritmi più lenti, per realizzare interventi di manutenzione necessari, come quelli sugli impianti di pubblica illuminazione. Negli ultimi mesi abbiamo restituito nuova luce a luoghi simbolici e frequentati, come piazza Cesare Battisti e la spiaggia di Pane e Pomodoro, rispondendo anche alle richieste dei cittadini per una maggiore percezione di sicurezza.

Gli interventi non riguardano solo il centro città. Nel giardino di via delle Murge, al Quartierino, è stato recentemente installato un nuovo sistema di illuminazione nell’ambito dell’accordo quadro triennale per l’efficientamento energetico degli impianti pubblici. Stessa tipologia di interventi è in corso in due giardini di Catino e nella nuova area verde di via Ricchioni, al San Paolo, dove il restyling è quasi completato. A settembre sono previsti interventi anche nel giardinetto di via Amendola ad angolo con vico Capurso, a San Pasquale, e nella piccola area verde attrezzata di via Oberdan, a Japigia. Nel parco Annoscia, sempre a Japigia, la metà degli interventi programmati è già stata completata.

Intanto, la storica piazza di Torre a Mare può contare su luci rinnovate che permetteranno a residenti e turisti di godere appieno delle serate in riva al mare per il resto dell’estate. I lavori continueranno nei prossimi giorni, estendendosi ad altre aree e strade di Bari, confermando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare sicurezza e vivibilità della città”.