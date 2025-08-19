Santommaso Festival: sonorità magnetiche e novità sonore il 22 agosto all’Eremo Club di Molfetta

ph_Charlie Joe Doherty

MOLFETTA - Il Santommaso Festival si prepara a stupire nuovamente con la sua seconda serata, venerdì 22 agosto, all’Eremo Club di Molfetta. Dopo il debutto esplosivo dell’8 agosto, l’evento promette atmosfere magnetiche e suoni d’avanguardia, in una notte in cui la musica non si ascolta soltanto, ma si vive in pieno. Con il claim ormai mantra del festival, “Non crederai alle tue orecchie! You won’t believe your ears!”, la Puglia sarà protagonista di un’esperienza sonora unica, capace di mescolare post-punk, new wave e musica elettronica d’autore.

La line-up della serata è di altissimo livello. Headliner per l’unica data pugliese del tour, i The Murder Capital arrivano dall’Irlanda portando l’energia travolgente della nuova scena post-punk europea con il loro ultimo album Blindness, acclamato dalla critica e già protagonista di importanti festival europei. Prima di loro, The Underground Youth, band di Manchester ora di base a Berlino, offrirà la sua unica data italiana del 2025 con Decollage, un viaggio sonoro tra malinconia e intensità, dopo il successo riscosso in Cina nel tour appena concluso.

L’apertura della serata sarà affidata alla cantautrice emergente Gaia Banfi, con il suo stile intimo e ricercato, reduce dalla vittoria del premio “Avanti il Prossimo 2025” a Castelbuono, che presenterà il disco d’esordio La maccaia. La chiusura sarà affidata al collettivo olandese Bordello a Parigi con Otto Kraanen, per la prima volta in Puglia, che proporrà un dj set eclettico tra synthwave, elettronica rétro e italo-disco, confermando il carattere internazionale e originale della manifestazione.

Anche l’offerta gastronomica sarà curata con la stessa attenzione riservata alla musica: Cottura Lenta, progetto di storytelling gastronomico del “content designer” Gianvito Fanelli, e Pantura - Storie di cibo proporranno piatti locali e gourmet, come il celebre panino con il polpo, vincitore del programma Foodish di Joe Bastianich, per un’esperienza che unisce gusto e musica in un contesto autentico e indipendente.

Il Santommaso Festival è molto più di un evento musicale: è un invito all’incredulità, alla scoperta e alla meraviglia, un’occasione per vivere emozioni inaspettate attraverso suoni intensi, chitarre scure e beat ipnotici, in un contesto che celebra la creatività e la qualità in tutte le sue forme.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali del festival, Instagram e Facebook, mentre l’Eremo Club di Molfetta accoglierà il pubblico dalle ore 19.00 con navette gratuite da Giovinazzo e ampio parcheggio in loco.



