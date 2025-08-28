Nuove truffe agli anziani nella Bat, l’allarme dei Carabinieri

ANDRIA – SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Negli ultimi giorni si sono registrati nuovi episodi di truffe ai danni di persone anziane. Solo nella giornata di ieri, due casi gravi hanno coinvolto cittadini ad Andria e San Ferdinando di Puglia, che hanno consegnato cospicue somme di denaro e gioielli a truffatori che si erano introdotti nelle loro abitazioni con inganni sempre più sofisticati.I Carabinieri invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a diffidare di chi si presenta come appartenente alle Forze dell’Ordine, tecnico di società di servizi, impiegato comunale o addirittura parente in difficoltà. Gli anziani devono fare attenzione alle offerte apparentemente vantaggiose, poiché spesso si tratta di raggiri, sia di persona, al telefono, per posta o online. È fondamentale non lasciarsi ingannare dalle apparenze: i truffatori si mostrano cordiali e rassicuranti per conquistare la fiducia.Non bisogna aprire la porta agli sconosciuti senza prima controllare dallo spioncino e usare la catenella; tecnici o impiegati non si presentano senza preavviso e non riscuotono bollette direttamente a casa. È utile parlare con familiari e vicini per condividere informazioni e ridurre i rischi, e non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento, chiamando in caso di dubbi il 112, attivo 24 ore su 24. I Carabinieri ricordano inoltre che le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro per fornire assistenza.Le truffe agli anziani rappresentano non solo un reato, ma anche una ferita sociale, che mina la fiducia e la serenità delle persone più vulnerabili. I Carabinieri continueranno a svolgere attività di prevenzione, ma la collaborazione dei cittadini rimane fondamentale per contrastare questi episodi.