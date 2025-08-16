Nuovi strumenti di contrasto alle attività illecite in materia di smaltimento rifiuti: il sindaco Vito Leccese scrive ai dirigenti di Polizia Locale e Metropolitana
Il decreto, che inasprisce le sanzioni previste non solo dal Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ma anche dal Codice penale e dal Decreto legislativo 231/2001, prevede pene più severe per chi non rispetta le norme sul conferimento dei rifiuti, inclusi quelli non pericolosi, e per chi causa roghi tossici.
In questo contesto, il sindaco Vito Leccese ha inviato una lettera ai dirigenti della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana di Bari, sottolineando l’importanza di utilizzare da subito i nuovi strumenti di contrasto.
“Non riuscire a dimostrare la correttezza di un deposito temporaneo, oppure non vigilare sulle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei propri rifiuti, oppure abbandonare rifiuti pericolosi o trasportarli senza FIR, è diventato un delitto punibile con la reclusione – scrive il sindaco – Ora potremo intervenire in modo più efficace anche grazie alle telecamere e alle foto trappole, che ci consentono di acquisire immagini da qualsiasi impianto di videosorveglianza comunale o privato, dentro e fuori i centri abitati, e usarle come prova per multare chi lancia rifiuti”.
Le immagini nitide delle targhe dei veicoli potranno infatti bastare per irrogare sanzioni valide, senza la necessità del fermo dell’auto o della contestazione immediata, superando così limiti procedurali del passato.
Il sindaco ribadisce anche l’importanza di un approccio equilibrato: da un lato, potenziare il servizio di igiene urbana e promuovere comportamenti virtuosi tra i cittadini; dall’altro, applicare in modo deciso le sanzioni contro chi deturpa l’ambiente, per tutelare decoro urbano e salute pubblica.
Conclude Leccese: “Così anche i più riottosi e i più intolleranti alle regole se ne faranno una ragione. Certo della Vostra attenzione e sensibilità”.