Bari, arrestati due giovani per spaccio nel quartiere San Pasquale

BARI – La Polizia ha arrestato due ragazzi baresi, di 22 e 19 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile nel pomeriggio del 12 agosto, nel quartiere San Pasquale.I poliziotti hanno notato i due giovani entrare in un condominio e accedere a un locale al piano terra. Alla vista degli agenti, uno ha cercato di allontanarsi, mentre l’altro è stato sorpreso con una cassetta metallica contenente tre panetti di hashish, una dose di cocaina e materiale per il confezionamento.Durante la perquisizione è stato scoperto anche un ingegnoso sistema di occultamento: un cavo permetteva di sollevare uno zaino nascosto dietro una cisterna, al cui interno sono stati trovati oltre 262 grammi di cocaina. Complessivamente, la Polizia ha sequestrato 304 grammi di hashish e 265 grammi di cocaina.L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi i giovani gli arresti domiciliari.