Nuovo ospedale di Andria, Spina (FdI): “Grazie al Governo Meloni stanziati oltre 320 milioni di euro. Ora verso il bando”

– “Cronoprogramma rispettato”. Così il deputato di Fratelli d’Italiacommenta la firma, da parte del Ministero della Salute e della Regione Puglia, del

Per la struttura andriese sono stati stanziati 342 milioni di euro, di cui oltre 21 milioni a carico della Regione. “Finalmente – ha sottolineato Spina – a distanza di quattro anni dalla presentazione del progetto, si va verso la gara d’appalto. È un passo atteso da tempo dai cittadini della BAT, privati per anni di un’assistenza sanitaria adeguata dopo la chiusura degli ospedali di Minervino Murge, Spinazzola, Trani e Canosa di Puglia”.

L’esponente di FdI ha ricordato le promesse del 2021, quando l’allora annuncio sembrava preludere all’apertura imminente del cantiere: “A distanza di quattro anni non siamo ancora arrivati alla gara, ma oggi non è il momento delle polemiche. L’opera non deve diventare terreno di campagna elettorale: tutti i rappresentanti istituzionali del territorio devono collaborare per portare a termine il progetto”.

Infine, Spina ha ringraziato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, “che non ha mai ragionato in termini politici, ma in chiave propositiva, perché qui è in ballo la salute dei cittadini, non il consenso elettorale”.