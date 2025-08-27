Modugno, presentazione in anteprima dello spot ambientale con Jerry Calà

MODUGNO - Mercoledì 3 settembre alle ore 10.30, nella Sala Conferenze del Palazzo della Cultura “Carlo Perrone” di Modugno, sarà presentato in anteprima lo spot di sensibilizzazione ambientale dal titolo:

“Se hai stile, differenzia!”, con protagonista Jerry Calà.

All’incontro interverranno:

  • Jerry Calà (in collegamento)
  • Nicola Bonasia, sindaco di Modugno
  • Rossana Trentadue Nerotti, assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Modugno
  • Francesco Roca, amministratore delegato di Navita

Lo spot, promosso dal Comune di Modugno in collaborazione con Navita, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata, con un linguaggio diretto e accattivante.

