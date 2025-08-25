Olly: esce il nuovo singolo ''Questa domenica''





MILANO - A una settimana da La Grande Festa, le due date evento sold out all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il 2 e il 4 settembre, Olly annuncia l’uscita di Questa domenica, il nuovo singolo in arrivo venerdì 29 agosto.

Questa domenica è scritto da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli, che ne ha curato anche la produzione. Un sodalizio artistico consolidato quello tra il cantautore e i due musicisti che, infatti, accompagnano Olly nei live e saranno insieme sul palco anche in occasione delle due date all’ippodromo. Il brano rappresenta il naturale proseguimento del viaggio iniziato con Balorda nostalgia e Depresso fortunato ed è una ballad che ricorda il sapore degli anni ‘80, riportato al giorno d’oggi, con la chitarra che tinge il brano di colori nuovi. Questa domenica è un amore che cresce con il caffè bruciato e la pioggia che fanno da sfondo, è un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti, tanto forte e inaspettato da scacciare la pioggia e da permetterci di godere del sole.

Dopo il successo del tour che lo ha visto esibirsi nei principali club con 26 date completamente sold out, il 2 e il 4 settembre Olly tornerà on stage con La Grande Festa, due date evento per coronare questo anno di traguardi con la sua gente. Questi due live vedranno il cantautore esibirsi per la prima volta all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano: la prima data ha registrato il tutto esaurito dei 34.000 biglietti disponibili in appena trenta minuti e anche i biglietti per la seconda serata sono stati subito polverizzati.

Tutti i concerti previsti sono sold out - con 300.000 biglietti venduti - e in autunno Olly sarà protagonista del Tutta Vita Tour 2025–2026, il suo primo tour nei palazzetti sold out, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Il tour conta 20 date completamente sold out.





Martedì 2 settembre - MILANO @ Ippodromo Snai San Siro - SOLD OUT

Giovedì 4 settembre - MILANO @ Ippodromo Snai San Siro - SOLD OUT



TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre - GENOVA @ Stadium Genova - SOLD OUT

Domenica 5 ottobre - GENOVA @ Stadium Genova - SOLD OUT

Mercoledì 8 ottobre 2025 - BOLOGNA @ Unipol Arena - SOLD OUT

Venerdì 10 ottobre - MILANO @ Unipol Forum - SOLD OUT

Martedì 14 ottobre - ROMA @ Palazzo Dello Sport - SOLD OUT

Mercoledì 15 ottobre - ROMA @ Palazzo Dello Sport - SOLD OUT

Venerdì 17 ottobre - NAPOLI @ Palapartenope - SOLD OUT



TUTTA VITA TOUR 2026

Sabato 7 marzo 2026 - JESOLO (VE) @ Palazzo Del Turismo - SOLD OUT

Domenica 8 marzo 2026 - JESOLO (VE) @ Palazzo del Turismo - SOLD OUT

Martedì 10 marzo 2026 - FIRENZE @ Nelson Mandela Forum - SOLD OUT

Mercoledì 11 marzo 2026 - FIRENZE @ Nelson Mandela Forum - SOLD OUT

Venerdì 13 marzo 2026 - PESARO @ Vitrifrigo Arena - SOLD OUT

Lunedì 16 marzo 2026 - BOLOGNA @ Unipol Arena - SOLD OUT

Mercoledì 18 marzo 2026 - TORINO @ Inalpi Arena - SOLD OUT

Venerdì 20 marzo 2026 - MILANO @ Unipol Forum - SOLD OUT

Domenica 22 marzo 2026 - TORINO @ Inalpi Arena - SOLD OUT

Mercoledì 25 marzo 2026 - ROMA @ Palazzo Dello Sport - SOLD OUT

Giovedì 26 marzo 2026 - ROMA @ Palazzo Dello Sport - SOLD OUT

Sabato 28 marzo 2026 - EBOLI (SA) @ Palasele - SOLD OUT

Lunedì 30 marzo 2026 - BARI @ Palaflorio - SOLD OUT