A Peschici la rassegna jazz con Raphael Gualazzi e Simona Molinari

PESCHICI(FG) - A Peschici il mese di settembre si aprirà con una delle Rassegne musicali jazzistiche più importanti della Puglia e d’Italia: il “Peschi…jazz”. Un cult per gli appassionati che nel corso degli anni ha visto la partecipazione di importanti autori nazionali ed internazionali.

Il doppio appuntamento si terrà venerdì 05 e sabato 06 alle ore 21:30 in Piazza Pertini, con i live gratuiti di Simona Molinari (Kairos Tour) e Raphael Gualazzi (piano solo).

L’evento, giunto alla XVI edizione, è organizzato dal Comune di Peschici, con il patrocinio della Regione Puglia e del Parco Nazionale del Gargano.





05 settembre - Simona Molinari: la voce elegante del jazz italiano

Simona Molinari è una delle voci più raffinate della musica italiana. Con il suo stile inconfondibile, capace di fondere il jazz con il pop, ha conquistato il pubblico italiano e internazionale, dimostrando che la contaminazione tra generi può dare vita a melodie straordinarie.

Ha duettato con numerosi artisti del calibro di Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni.

Ha cantato nei migliori teatri Italiani e stranieri, dal “Bluenote” di New York al teatro “Estrada” di Mosca. Ha partecipato al Festival di Sanremo due volte in gara e due volte come ospite (una su tutte proprio in duetto con Raphael Gualazzi).

Nel corso del tempo ha pubblicato sette album e ha vinto numerosi premi per l’impegno, l’interpretazione, l’ecletticità: “Premio Carosone” 2009, “Premio eccellenze Italiane” 2020, “Premio Tenco” 2022 e “Premio Callas” di New York 2024.

Oltre alla sua carriera discografica, Simona Molinari ha sperimentato anche il mondo del teatro e delle colonne sonore, dimostrando una versatilità artistica rara.

Nel 2023 ha pubblicato l’album dal titolo “Hasta Siempre Mercedes”, con cui ha voluto rendere omaggio a una delle artiste più influenti e simboliche di tutta l’America Latina, Mercedes Sosa.

Altro interessante progetto è il nuovo spettacolo dal titolo “La Donna è Mobile” che esplora la versatilità e la complessità della figura femminile nella musica, mettendo in risalto non solo le donne come interpreti, ma anche come compositrici e creatrici di storie ed emozioni.

Oggi, Simona Molinari continua a incantare con la sua musica, portando avanti un percorso artistico che unisce tradizione e innovazione. Il suo nome è sinonimo di qualità, eleganza e passione, elementi che la rendono una delle interpreti più amate e richieste della scena italiana.

Il concerto sarà un vero e proprio viaggio che Simona farà prendendo lo spettatore per mano e conducendolo, attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello della amore, quello dell’impegno, etc…





06 settembre - Raphael Gualazzi: il musicista poliedrico della musica autorale

Raphael Gualazzi è un cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali.

Il suo stile cantautorale e melodico italiano passa attraverso ispirazioni della cultura musicale africana-americana e reminescenze del mondo classico. L’artista, nel corso della sua carriera, si è dedicato anche alla sperimentazione di altre culture musicali, come il jazz, blues e pop, allo stesso tempo celebrando e trascendendo tutti i generi.

E’ salito sul palcoscenico dell’Ariston per ben quattro volte (di cui una volta trionfando nella sezione “Giovani”), riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

Ha collaborato con artisti internazionali come Gregory Porter, Stefano Bollani, Mario Biondi e tanti altri.

Ha calcato, inoltre, alcuni dei più prestigiosi palchi del mondo tra cui “Saint Germain Jazz” a Parigi, la “Scala” di Milano, “Dia della musica” di Madrid e tanti altri in tutta Europa.

Ha pubblicato sette album di studio e tre EP, e ha ottenuto due dischi di platino e tre dischi d’oro.

Le sue musiche sono state scelte per inni, spot, film e serie tv.

L’ultima creazione, “Dreams”, presenta una fusione di stili musicali. Si tratta di un mix di composizioni arricchite da sintetizzatori analogici, tastiere vintage, percussioni tribali e voci soul che celebrano la passione eclettica dell’arista ogni oltre confine musicale.

La dimensione ‘piano-vocal’ é un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L’artista restituirà alle composizioni la loro dimensione più autentica ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissements su arie d’opera, da omaggi alla tradizione africana americana a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

La Rassegna sarà condotta da Angela Molinari di Radionorba.