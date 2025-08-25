ORIA (BR) - Il 6 e il 7 settembre torna ad Oria “Uve primitive – Festival dell’uva e del vino Pugliese”; Sfilata dei carri allestiti a tema per le vie della città, masterclass sul vino e un viaggio tra le sonorità più identitarie del sud

Italia. Vivi l’ebbrezza della tradizione. Due giorni tra vino, musica e storie che profumano di Puglia.





Sabato 6 Settembre – Piazza Lorch Start ore 20:30 – Conduzione di Michela Lonoce

Programma:

Dalle ore 18:00 – Masterclass sul vino con AIS (Associazione Italiana Sommelier, in italiano e inglese).

Start evento ore 20:30 – Presentazione a cura di Michela Lonoce.

Degustazioni delle Cantine Vinicole Pugliesi;

Stand di street food e specialità tipiche;

Presentazione dei carri.

Estemporanea di pittura su tema vino a cura dell’ass. Arte Menti Creative.

Musica popolare live con lo spettacolo “SUD” di Giancarlo Paglialunga e ospiti da Calabria e Campania





Domenica 7 Settembre Ore 16:30 partenza carri da Torre Carri decorati a tema, trainati da cavalli e trattori

Il percorso previsto per la città vede interessate Via Torre, Via Annibale M. di Francia, Via Isonzo, Via Mario Pagano, Via Trento, Via Tripoli, Via Latiano, Piazza Lama, Via G. D’Oria, Via F.lli Bandiera, Via Dragonetti Bonifacio.

Arrivo: Piazza Lorch

Start ore 20:30 – Conduzione di Michela Lonoce.

Programma:

Degustazioni enogastronomiche e Cantine Vinicole Pugliesi;

Premiazione dei carri vincitori;

Lotteria Uve Primitive;

Mostra fotografica;

Estemporanea di pittura su tema vino a cura dell’ass. Arte Menti Creative;

Attrazioni a tema; Musica & Intrattenimento: Special guest: Antonella Genga & Brando Rossi (da Mudù)

Con la collaborazione di Daniela Mazza La piazza si accende con vino, risate e tradizione.





Evento organizzato dall’Associazione “E20 Promotion” con il patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Città di Oria, AIS Regione Puglia, Slow Food Oria, Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria e Confartigianato





Preordina le magliette Uve Primitive su www.uveprimitive.it





Main sponsor





Carone Group srl

Latiano Scavi

Dea Ceramiche

Bar Kenya Oria

Multiservizi Luce e Gas Oria

La Casina dei Nonni

PL SRL Costruzioni Industriali e Navali Torricella