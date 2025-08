Ospedale di Martina Franca, Scalera: 'A rischio il reparto di ortopedia'

"É di queste ore la notizia apparsa sugli organi di stampa che il reparto di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero 'Valle D’Itria' di Martina Franca sarebbe a rischio per il pensionamento del suo Direttore e di due specialisti. Una fase, questa, di incertezza - ha detto il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera - che si aggiunge alle altre criticità dovute all’ormai endemica cronicità della mancanza di personale medico e sanitario, in generale, della Sanità Pubblica. Ho inviato - ha concluso Scalera - un’interrogazione urgente all’assessore regionale alla Sanità per chiedere quali provvedimenti o quali iniziative sono state messe già in campo o saranno adottate dalla Direzione Strategica della ASL di Taranto per scongiurare la chiusura del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Martina Franca, un presidio che ogni giorno accoglie tanti pazienti e riveste un’importanza fondamentale per l’intero sistema sanitario locale".