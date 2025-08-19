Ospedale Perrino di Brindisi, Fials denuncia furti e carenza di sicurezza

BRINDISI – La Fials torna a denunciare la situazione di insicurezza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove continuano a verificarsi episodi di furto nel parcheggio della struttura.

Secondo il sindacato, le ripetute segnalazioni inviate alla Direzione della Asl di Brindisi non hanno portato a interventi concreti. “Nessun sistema di videosorveglianza realmente funzionante, nessun rafforzamento dei controlli, nessuna misura concreta”, sottolinea la Fials, evidenziando come lavoratori e cittadini siano esposti ogni giorno al rischio di furti e aggressioni in un luogo che dovrebbe garantire sicurezza.

Il sindacato ricorda inoltre di aver informato anche il Prefetto di Brindisi, senza ricevere risposte, un silenzio che, secondo la Fials, amplifica la sensazione di abbandono.

Per porre fine a questa situazione ritenuta ormai insostenibile, la sigla sindacale rinnova tre richieste precise: l’attivazione immediata di un sistema di videosorveglianza efficiente, la definizione di un piano di sicurezza operativo e l’istituzione di un’area di parcheggio riservata al personale, accessibile tramite badge aziendale.

“Non accetteremo oltre silenzi e rimpalli di responsabilità. La sicurezza e la dignità di lavoratori e cittadini non possono essere considerati un optional”, conclude la nota della Fials.