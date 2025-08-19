Foggia, ritardo di un’ora e mezza per il volo Lumiwings Foggia-Torino

FOGGIA – Disagi nel pomeriggio di lunedì 18 agosto all’aeroporto Gino Lisa di Foggia, dove il volo della compagnia Lumiwings diretto a Torino è partito con un ritardo di circa un’ora e mezza a causa di un problema tecnico al velivolo.

Secondo quanto ricostruito, l’imbarco era stato chiuso alle 15:50, ma il comandante ha segnalato un problema tecnico prima della partenza. I responsabili dello scalo hanno chiesto ai passeggeri, 86 in totale, di sbarcare temporaneamente per consentire i controlli, anche se il comandante inizialmente non lo ha ritenuto necessario, trattandosi di un intervento breve.

Le verifiche, però, si sono prolungate e due passeggeri, donne in stato di agitazione, hanno dovuto lasciare temporaneamente l’aereo. Entrambe sono risalite poco prima della partenza, avvenuta alle 17:35.

Non è il primo episodio: secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, anche la giornata precedente si erano verificati ritardi sulle linee per Milano e Bergamo.