Tommy Cash a Ostuni in compagnia delle nonnine più famose del web

OSTUNI – Tommy Cash, il cantante estone diventato celebre con il successo mondiale Espresso Macchiato, è arrivato a Ostuni accolto dalle nonnine più famose del web.

Le nonnine, diventate virali grazie al loro ballo sulle note del tormentone globale, sono state immortalate in foto sorridenti accanto al loro idolo, creando un momento di grande entusiasmo per i fan.

Lo scorso maggio, a causa di un problema organizzativo, non avevano potuto partecipare insieme a Tommy Cash all’ultima edizione dell’Eurovision. Ora, con questo incontro nella città pugliese, resta alta la curiosità su quali sorprese e collaborazioni potrebbero nascere tra il cantante e le sue amatissime fan over 70.