Ostuni, incidente sulla provinciale per Villanova: un ferito grave

OSTUNI – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla provinciale che collega Ostuni a Villanova. Nello scontro tra una moto e una Bmw, ad avere la peggio è stato uno dei tre coinvolti, trasportato in codice rosso all’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi.

Le altre due persone ferite non versano in condizioni preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, impegnati nella messa in sicurezza del tratto stradale e dei mezzi.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.