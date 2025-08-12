Bari, scoperta rete di cunicoli antiaerei e reperti bellici nel cantiere di piazza Aldo Moro: avviate attività di bonifica coordinate

BARI - Questa mattina, 12 agosto 2025, si è svolto un sopralluogo nel cantiere di piazza Aldo Moro a Bari, coordinato dalla Prefettura nell’ambito del Centro Coordinamento dei Soccorsi, a seguito del rinvenimento di una rete di cunicoli sotterranei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. I cunicoli, già utilizzati come rifugi antiaerei, sono riaffiorati durante i lavori di rifacimento del piazzale antistante la stazione centrale ferroviaria, intervento finanziato con fondi del PNRR.

All’operazione hanno partecipato diverse forze specializzate: gli artificieri dell’XI Reggimento Guastatori dell’Esercito, supportati dalla Croce Rosa Italiana per il soccorso sanitario in superficie, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con i Nuclei Specialisti NBCR e SAF, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per il supporto sanitario in ipogeo, il Comando Provinciale Carabinieri per la sicurezza militare, la Questura di Bari con il Nucleo Artificieri e la Polizia Locale per la gestione della sicurezza esterna e della viabilità. Inoltre, ha collaborato lo staff della Direzione Lavori di Grandi Stazioni Rail per il supporto logistico in area cantiere.

Il sopralluogo, durato circa due ore, ha permesso di ispezionare un’estesa rete di cunicoli e di rinvenire reperti bellici di modesta entità, in evidente stato di deterioramento. I reperti sono stati prontamente rimossi e smaltiti secondo la normativa vigente.

L’intervento testimonia l’importanza di una gestione attenta e coordinata dei lavori nelle aree urbane storiche, per garantire sicurezza e tutela del territorio durante la realizzazione di importanti opere pubbliche.