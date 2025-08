Otranto, 30enne denuncia violenza sessuale da parte di ex militare: indagini in corso

OTRANTO - Una donna di 30 anni, originaria di Foggia, ha denunciato ai Carabinieri di essere stata vittima di violenza sessuale a Otranto. L’aggressione sarebbe avvenuta lo scorso 25 luglio in un’abitazione che la donna aveva regolarmente affittato per il soggiorno estivo.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo — un ex militare in pensione, sposato e con figli, proprietario dell'immobile — sarebbe entrato in casa utilizzando un mazzo di chiavi in suo possesso. Una volta all’interno, le avrebbe proposto un rapporto sessuale in cambio di uno sconto sul canone di locazione.

Al rifiuto della 30enne, l’uomo avrebbe reagito con violenza tentando di abusare di lei. La donna, in stato di shock, è riuscita a sottrarsi all’aggressione e a fuggire dall’abitazione, lasciando anticipatamente la località turistica salentina.

L’uomo è ora indagato dalla Procura con le accuse di violenza sessuale e violazione di domicilio. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare i fatti denunciati e raccogliere ulteriori elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.