''Barletta Piano Festival'', ultimi fuochi per la 19esima edizione

Ultimi fuochi per la diciannovesima edizione del Barletta Piano Festival, che per la sezione «Academy» mercoledì 6 agosto, dalle ore 10 alle 16.30, prevede una Lezione aperta del direttore artistico Pasquale Iannone. Sarà il primo momento pubblico della masterclass che venerdì 8 e domenica 10 agosto, alle ore 21.15, sfocerà in due concerti degli allievi iscritti al corso di perfezionamento di Iannone, concertista di fama internazionale ma anche didatta di grande esperienza, grazie al quale si sono formati diversi nuovi talenti degli ottantotto tasti, anche pugliesi, molti dei quali hanno trovato spazio nel corso degli anni all’interno delle programmazioni della manifestazione organizzata dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani», iniziativa nata per rappresentare un punto di riferimento per i grandi interpreti del pianoforte e i vincitori dei più prestigiosi concorsi internazionali, ma anche per essere vetrina a disposizione delle nuove generazioni di musicisti.

Dunque, cala il sipario sull’edizione 2025 del Barletta Piano Festival, che ha acceso i riflettori su alcune figure di spicco del concertismo internazionale, da Andrea Lucchesini a Sandro De Palma a MinJung Baek, coreana come il più giovane collega Youl Sun, vincitore dell’ultima edizione di uno dei più importanti concorsi pianistici al mondo, il Gina Bachauer di Salt Lake City, e tra gli astri nascenti che quest’anno si sono esibiti nella città della Disfida con la georgiana Tamta Magradze, trionfatrice lo scorso anno al non meno prestigioso Concorso di Livorno.

Info 347.6194215.