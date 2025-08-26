Pagliaro: “Bari regina del turismo grazie a politiche mirate, penalizzati Salento e Gargano”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Il report 2025 di Sociometrica certifica che Bari, negli ultimi dieci anni, è la località pugliese cresciuta di più in termini turistici: +125% di presenze contro il +93,8% di Lecce. Un risultato sorprendente, ma non casuale – dichiara Pagliaro – frutto delle politiche regionali targate Michele Emiliano e Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

La differenza tra lo scalo barese e quello salentino è evidente: oggi Bari conta 79 partenze (51 internazionali), Brindisi appena 44 (18 internazionali). A questo si aggiungono collegamenti ferroviari diretti aeroporto-centro e lo sviluppo del traffico crocieristico.

“Il Salento e il Gargano – prosegue Pagliaro – sono stati relegati a infrastrutture di serie B. Nel 2020 Vieste triplicava le presenze di Bari, oggi la situazione è ribaltata. È il risultato di un Bari-centrismo che occupa anche vertici di agenzie regionali come Pugliapromozione, Apulia Film Commission, Puglia Sounds e Puglia Culture. Una stortura che va corretta: le prossime elezioni sono l’occasione per voltare pagina e restituire equità a tutti i territori pugliesi”.