Porto Cesareo, drone precipita durante concerto: denunciato turista 41enne

PORTO CESAREO - Momenti di paura nel cuore del centro urbano di Porto Cesareo gremito di persone per un concerto: un drone, pilotato da un turista di 41 anni, è precipitato a causa di una manovra errata.

Il velivolo è stato recuperato da un vigile del fuoco fuori servizio e consegnato alla polizia locale, che lo ha posto sotto sequestro. Per il turista è scattata la denuncia. Sono in corso accertamenti sul caso.