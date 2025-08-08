Paura allo Zoo Safari: auto in panne tra tigri e leoni, salvate due famiglie con bambini

FASANO - Attimi di paura ieri allo Zoo Safari, dove due famiglie in visita hanno vissuto un’esperienza drammatica quando l’auto su cui viaggiavano è andata in panne proprio nell’area riservata alle tigri e ai leoni. A bordo c’erano anche due bambini molto piccoli, un bimbo di 3 anni e una bimba di 4, che hanno reso la situazione ancora più delicata. Fortunatamente, i passeggeri sono riusciti ad allertare tempestivamente i ranger dello zoo, che sono intervenuti rapidamente sul posto. Gli addetti hanno scortato le famiglie per un lungo tratto fino a raggiungere una zona sicura, mentre la Jeep guasta è stata successivamente rimossa con l’aiuto di un carro attrezzi. La vicenda, riportata dal Corriere del Mezzogiorno, si è conclusa senza conseguenze per le persone coinvolte, ma ha sicuramente lasciato un ricordo intenso a tutti coloro che hanno assistito all’episodio.